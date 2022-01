Nõlvak sõnas, et taotluste esitamise võimalust on aktiivselt kommunikeeritud ning suurenenud töökoormuseks oli vallavalitsus valmis. "Enamik taotlusi on tulnud meilitsi, mis näitab, et inimesed on valdavalt digipädevad," märkis ta ja lisas, et küsimusi sotsiaaltöötajatele esitatakse siiski omajagu.