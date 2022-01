"Ma ei tea, mida sellise uudise peale lähedased tunnevad, kuid on hämmastav, et asutus ise, kes peaks teadma oma asukaid, laseb ERRi raadiokanalis õnnitleda inimest, kes on enam kui kaks nädalat tagasi siit ilmast lahkunud. Kas hooldekodusse tööle võetud inimesed ei vastuta üldse enam millegi eest," päris lugeja.