Viimastel päevadel on hooleta jäetud kassidega tegelev Paikass külma käest oma kassituppa toonud neli kassi, kes kõik näivad olevat sõbralikud, kuid pole mingil põhjusel koduteed leidnud või siis on krõbedad külmakraadid neile nii heidutavalt mõjunud, et poeti sooja kohta.