VAT Teatri “Pariisitar”etendub Paides

Suurilmadaam Chloe elab Washingtonis oma maksuadvokaadist abikaasaga, kellel on ambitsioon pürgida mõjuvõimsale kohale kohtusüsteemis. Sarmikas ja kiire mõtlemisega Chloe, keda mees kutsub Pariisitariks, soovib kallimat igakülgselt aidata ja on oma mehe edu nimel nõus astuma väga drastilisi samme. On see jäägitu truudus, egoism või katse pääseda üksluisest elust?

„Pariisitar” on sissevaade USA poliitika köögipoolele, mis pärast Donald Trumpi võimuletulekut 2016. aastal muutus veelgi teravamalt erinevate maailmavaadete, võimu ja idealismi võitlustandriks. Samas ei ole selle lavastuse puhul kindlasti tegemist pelgalt poliitilise draama ega USA-keskse looga.

Chloe, tavaline inimene keset tuliseid võimumänge, on põnev näide väliselt ohutust kodukassist, kes võib oma mängudesse mässida isegi poliitmaailma hiiglased. Sellise mänguga käib aga paratamatult kaasas oht, et see võib kasvada kõigil üle pea ja hägustada tõe. Kuid kus oleksime me ilma tõeta?

„Pariisitar” on ameeriklase Beau Willimoni menukas näidend, mille kesksed teemad on seks, võim ja poliitika. Lavalugu esietendus 2017. aastal Broadwayl Hudson Theatre’s, peaosas filmistaar Uma Thurman, kellele see oli edukas Broadway debüüt.

„Pariisitari” eesti versioonis esinevad Katariina Tamm, Merle Palmiste (Eesti Draamateater), Henessi Schmidt, Margus Prangel (Von Glehni Teater) ja Tanel Saar.