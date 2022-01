Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab: sel moel pääseb lumepudrus lapsevankriga liiklema

Nii näiteks kurdavad juba ammu väikelaste emad, et Türil on pea võimatu lapsevankriga liigelda, sest ülekäiguradade juures ning kõnniteedel on maa lumepudrune või pidevalt vahelduvate õhutemperatuuride tõttu on sinna tekkinud jäised ja konarlikud künkad, millest lapsevankriga raske üle pääseda nii et vankris magavat last selle tulemusel tekkiv rappumine üles ei ärataks. Facebooki gruppides, kus Türi linna teemadel sõna võetakse on paljud emad võrrelnud linnas jalutamist lausa jõusaalitrenniga sest lumepudrus ei õnnestu vankrit enda ees lükata vaid seda tuleb järele vedada.