Kuni selle hetkeni ei teadnud keegi 1944. aastal haihtunud mälestusplaadi asukohta, peljati, et see võib olla hävinud.

Paide gümnaasiumi direktor Margo Sootla sõnas, et ehituse käigus pööningult leitud mälestustahvel on oluline leid, kuid koolil pole huvi seda lihtsalt kiiresti seina paigaldada, vaid leida selleks väärikas hetk ja siduda see selgemalt kooli praeguse looga.