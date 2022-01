Enamik kortereid on kahe- ja kolmetoalised, lisaks on ka üks ühetoaline korter, täpsemalt on see kööktuba. Pindalalt kuuluvad korterid pigem väiksemate hulka.

OÜ Ösel Haus juhataja Andres Ella sõnas, et keskmiselt on korteri ruutmeetri hind veidi üle 2000 euro. Kõigil korteritel pole see siiski päris ühesugune. Kinnisvaraportaali kv. ee andmetel kõigub korterite ruutmeetri hind 1877 euro (see kolmetoaline korter on teistest oluliselt suurem, 63,4 ruutmeetrit) ja 2613 (30,2ruutmeetrine ühetoaline) euro vahel.