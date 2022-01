„Eriti kutsume vastama noori mehi ja eakaid naisi, kelle huvi e-küsimustikku täita on olnud kõige leigem,“ selgitas statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila. „Vastajaid tuleb küll iga päevaga järjest juurde, kuid loodame, et aktiivsus tõuseb veelgi. Loenduse lõpuni on jäänud vaid kümme päeva ehk ootame kõikide Eesti inimeste vastuseid veel 22. jaanuarini.“

Osila märkis, et tänaseks on kõikidele Eesti elanikele välja saadetud e-kirjad kutsetega ja lähitulevikus ka meeldetuletused. Vastama võib aga asuda olenemata sellest, kas see on laekunud või mitte. „Kindlasti ei pea kutset ootama, sest rahvaloendus.ee veebilehe kaudu saab e-küsimustikku täita kasvõi kohe ja julgustangi kõiki seda tegema. Vastamine on lihtne ja võtab aega kõigest viis minutit inimese kohta.“

Vabatahtlike vastajate kõrval oodatakse aga kindlasti vastama kohustuslikku valimisse kuuluvaid elanikke, keda on üle 61 000. „Kõik inimesed, kes said oma postkasti paberkandjal kutse, on väga oodatud e-küsimustikule vastama, sest valimisse sattunud aadresside puhul peame igal juhul saama vastused kätte kõikidelt seal elavatelt inimestelt. Valimisse kuuluvate inimestega, kes ei ole mingil põhjusel veebis vastanud, võtab veebruarikuu jooksul ühendust rahvaloenduse küsitleja, et koguda vastused siis juba telefoni teel või äärmisel juhul kodukülastusega,“ lausus Osila.