Paide linn võttis kasutusele iseteeninduskeskkonna

Linnavalitsuse arenduse peaspetsialisti Karola Jaanofi teatel muudab e-keskkond taotlemisprotsessi lihtsamaks nii linnakodanikule kui ka hõlbustab ametnike tööd. "Oleme SPOKUga tegelenud juba mõnda aega ning mul on hea meel, et nüüd saame selle inimestele avada," lausus Jaanof. "Hetkel saab keskkonda sisse logida ID-kaardiga, millele loodame lähiajal lisada ka teised identifitseerimise viisid. Taotluste esitamine SPOKUs on lihtne ja kiire, täitmist abistavad registrikontrollid ja pooleliolev taotlus salvestatakse. Samuti saab vaadata taotluste ajalugu ja jälgida menetlusetappe."