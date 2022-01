Vallavalitsus saadab pidupäevalisele koju õnnitluskaardi, mille vahel on taotlus ning selgitav kirjake. Sünnipäevakingi saamiseks tuleb ära täita ümbrikus olev taotlus ning saata või tuua see vallavalitsusse. Teine võimalus on taotlus ära täita internetis. Taotlust saab saata sünnipäevast alates kolme kuu jooksul.