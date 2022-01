Valla vapiloom ootab endale nime

Valla kultuuri-, spordi- ja noorsootöö spetsialist Ülle Müller ütles valla kodulehel , et mõte maskott teha on eelmise vallavanema Arto Saare oma, sest oli vajadus ühe toreda tegelase järele, kes valla sündmused värvilisemaks muudaks. „Arto andis ka Merle Talviku kontaktid, kes maskottide valmistamisega tegeleb. Lähteülesanne oligi, et see oleks muhe, rõõmsameelne ja äratuntavalt Järva valla hunt," ütles Müller.

Järva valla maskoti autor Merle Talvik ütles, et ühe hundi on ta teinud varemgi. „See oli mu päris esimene töö nii 15 aastat tagasi, ei mäletagi enam. Järva valla hunt on täiesti teistsugune. Maskott on ju nagu skulptuur. Hunti on üldse raske teha, ka tehnoloogiliselt, sest tal on pikem koon. Et inimene maski sees hingata saaks ja välja näeks, on keerulisem teha," selgitas Talvik. „See on suur vastutus. Järva vald andis mulle vabad käed. Ega ma isegi teadnud, milline ta tuleb. Hakkad tegema, töö käigus muutub palju. Maskotid lähevad ju hästi lastele peale. Seepärast arvasingi, et ta võiks olla selline lõbus ja tore sell – nii ta tuli."