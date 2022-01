Nii saabus päästjatele täna Jalalõpe kandist ühelt bussifirmalt abipalve, et suur masin kraavist taas teele tõmmata. „Bussi tõmbasime küll kraavist välja, kuid selle edasisõitmine osutus libeduse tõttu põhimõtteliselt võimatuks,” tõi ta välja. „Samasse kanti oli meil eile väljakutse ka ühele tulekahjule. Võin öelda, et kui sama tee oli juba eile hull, libe, jäine ja rööpas, siis täna on olukord kindlasti kaks korda hullem, tee oli täielik klaas.”