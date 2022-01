Kõigi võiks arvata, et viimasel kahel aastal on spordivõistlustel kõige tähtsam olnud osalejate hulk ja tulemused, siis nii see siiski ei ole. Nii nagu ka muude eluvaldkondade üle, on spordielu enim mõjutanud ennekõike koroonaviiruse vastu võitlemiseks kasutulese võetud meetmed. Kui olukord on olnud halb, on ka spordielule kriips peale tõmmatud. FOTO: Maarius Suviste