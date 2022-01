Vahest ehk selle pärast, et alates eelmisest aastast on Tallinnas Müürivahe tänavas Kloostri galeriid pidava katoliikliku eraõigusliku kultuuri- ja arendusasutuse tegevjuht Nurmsi lennuvälja servas elav Jaano Rässa, keda järvalased teavad lennuklubi Keelutsoon juhi ja Eesti lennuspordi föderatsiooni presidendina.

Ilmselt ei ole laialt teada, et Jaano Rässa on nooruses õppinud Sitsiilias katoliiklikus seminaris ja palju ei jäänud puudu, et temast võinuks saada preester. «Teatud kiriklikud raamid on osale inimestele liiga kitsapiirilised,» selgitab Rässa igapäevategemistes ilmalikku maailma jäämist.