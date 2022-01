Kuus merisiga teevad pere elu rõõmsamaks, kuid nõuavad teadlikku hoolt

Katrin Avloi meenutas, et juba kümneaastasena tahtis tütar Lisett (15) endale lemmiklooma, esmane valik olnuks hamster. Selle mõtte laitis ema maha, sest hamstrite eluiga on ainult paar aastat. «Ta on küll tubli tüdruk ja tegi hoolsalt eeltööd, kuid ei osanud arvestada seda seika, et kui lemmik ruttu sureb, toob see kaasa suure kurbuse,» lausus ta.