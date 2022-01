Elektrihinna tõus teeb ettevõtjatele muret, aga muudatusi nad tegema ei kiirusta

Aktsiaseltsil Konesko on kaks suurt tootmisüksust, mootoritehas Koerus ja metallitehas Jõgevamaal Põltsamaal, peale selle logistikakeskus Türi-Allikul. Põhitegevusalad on elektrikilpide, elektrimootorite ja sildkraanade otsavankrite valmistamine ning masinaehituslik allhanketöö.

Konesko tegevjuht Mart Hirtentreu sõnas, et detsembri elektriarve oli kõigi üksuste peale kokku suurusjärgus 130 000 eurot. Aasta varasemaga võrreldes, kui arve oli umbes 38 000 eurot, tuleb maksta üle kolme korra rohkem. «Koeru üksuses on elektritarbimine kõige suurem,» märkis Hirtentreu ja lisas, et põhjus on tootmisprotsessis.