"Mure on igati mõistetav, ent inimeste kiirabi ei tegele lemmikloomade esmaabi ja raviga. Vaevalt keegi meist ohtlikus olukorras kuulda tahaks, et kiirabi on parajasti ametis hoopis kõrvaltänava Miisuga. Jah, loomulikult vajab ka Miisu abi, aga selle jaoks on olemas eksperdid, kes just seda valdkonda tunnevad. On loomade kiirabi, loomakliinikud ja veterinaarid," on postituses kirjas.