Robi Saarma sõnul on tal väga hea meel liituda Paide Linnameeskonnaga. "Olen õnnelik, et Eesti tippu kuuluv klubi nagu Paide minu tegemiste vastu huvi tunneb ja mulle sellise võimaluse on andnud. Klubi staff ja mängijad on jätnud mulle väga professionaalse mulje. Meeskonna eesmärgid uueks hooajaks on kõrged ning tahan anda oma panuse nende täitmisse. Ootan huviga eelseisvat Premium Liiga hooaega ja kohtumist Paide fännidega!," kommenteeris ta.

Peatreener Karel Voolaid märkis, et tunneb Saarmat mängijana juba pikemat aega ning teab, et ta on mängija, kellele pole midagi kergelt kätte tulnud. "Nõmme United on talle andnud head jalgpallioskused ja teadmised. Robi on töökas, hea väravavaistuga ning on kõrge sisemise motivatsiooniga. Usun, et Paide Linnameeskond on sobiv klubi, kus Robi saab oma arengus teha järgmise sammu," avaldas peatreener.