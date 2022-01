Sporditäht võttis topeltvõidu

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaringu hinnangul tänavu parimate selgitamisel suuri üllatusi ette ei tulnud. „Oli teada, et vibulaskjatel on aasta lõikes ette näidata kõige tugevamad tulemused,” märkis ta. Küll aga osutus mõnevõrra ootamatuks see, et Marielle Kleemeier oli võidukas nii aasta naissportlase kui sporditähe kategoorias. „Aasta naissportlane valimisel konkureeris ta kergejõustiklase Lishanna Ilvesega,” märkis Maaring.