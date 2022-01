Ühes vallas ameti maha pannud finantsjuht lööb nüüd numbreid kokku teises omavalitsuses

Roosioja ise ütleb, et vahetab töökohti regulaarselt viie-kuue aasta tagant, et hoida mälu erksana ja alustada uues kohas puhtalt lehelt.

Järva vald on neljas omavalitsus, kus ta finantsjuhina ametis. Enne seda liigutas ta rahavooge Türil, Paides ja Tallinnas. „No loodan, et see nüüd ka viimane ja siit lähen lõpuks ka väljateenitud puhkusele," ütleb ta.