Teeolud püsivad läbi päeva keerulised

Teeolud on libedad. FOTO: Elmo Riig

Varahommikul sajab mitmel pool üle mandri lund ja lörtsi. Sajualadel on riigi põhi- ja tugimaanteed kaetud lumega või on sõiduradade vahel soolalume segused. Samuti võib lume- või lörtsikihi all esineda jäidet.