„Säästmine ei pea alati olema suur pingutus. On hea meel näha, et Swedbanki kliendid arvavad samamoodi ja on Rahakoguja rakenduse enda kasuks tööle pannud. 2021. aasta jooksul koguti üksnes kaardimaksetega 20,5 miljonit eurot. Peale selle tehti ühekordseid sissemakseid 238 miljoni euro eest ning lisaks koguti veel 26 miljonit eurot püsikorraldusega,” märkis Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.

Rahakogujaga liitumise alguses seab klient endale kogumise eesmärgi ja summa täitumisel on tal võimalik see kohe ilma teenustasudeta välja võtta. Kui arvestada kokku kõik aasta jooksul Rahakoguja kaudu tehtud tehingud – kaardimakset tehes säästetud summad, ühekordsed sissemaksed kui ka püsikorraldused –, siis kogusid Swedbanki kliendid aasta jooksul kokku 285 miljonit eurot. „Ligi kahte kolmandikku kogutud summast kasutatigi oma eesmärkide täitmiseks – olgu selleks vajaliku ostu tegemine või ka pikaajalise investeerimisega alustamine. Rahakoguja rakendus ongi ennekõike loodud lühiajalise ja paindliku säästmise jaoks,” sõnas Ulla.

2021. aasta lõpuks oli Rahakoguja rakendusega liitunud rohkem kui 126 000 klienti, kelle arvel on kokku rohkem kui 106 miljonit eurot. 90% Rahakoguja rakenduse kasutajaid on ka esimesed sammud säästmiseks teinud.

Selleks, et Rahakoguja rakendust aktiveerida, tuleb Swedbanki kliendil logida sisse internetipanka või mobiiliäppi ning valida raha kogumise eesmärk ning konto, kust hakatakse Rahakogujasse makseid tegema. Kui funktsioon on aktiveeritud, siis iga kaardimakse puhul laekub Rahakoguja kontole ostusumma ja järgmise euroni ümardatud summa vahe. Jõudsamaks kogumiseks on klientidel võimalik sõlmida püsikorraldus, et kanda Rahakogujasse summasid automaatselt näiteks igal nädalal või kuul. Samuti on võimalik Rahakoguja kontole igal ajal raha juurde kanda. Rahakogujat saavad kasutada Swedbanki kliendid alates kuuendast eluaastast.