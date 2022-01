Lisaks värskendas Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit oma tegevuse eesmärke, millest olulisemad on jätkuvalt turismi- ja reisiettevõtete kasvu- ja konkurentsivõime eest seismine ning nende jätkusuutlik arendamine, oma liikmete huvide esindamine nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil, turismi- ja reisiettevõtluse seadusandluse väljatöötamine ning tarbijate teadlikkuse suurendamine turismi- ja reisiettevõtete pakutavate teenuste eelistest, mille üheks vahendiks on rahvusvahelise turismimessi Tourest korraldamine.

„Turismisektorile on viimased kaks aastat olnud ülikeerulised ning on suur jõuda järgnevate aastatega kriisieelsele tasemele. Ometi on tegu Eesti majandusele ja tööhõivele väga olulise sektoriga ning töötame pingsalt selle nimel, et meie turismisektor oleks maailmamastaabis konkurentsivõimeline ka pärast pandeemiat. Oleme igati avatud kaasa mõtlema sellele, kuidas riiklikult tagada turismifirmade jätkusuutlikkus,“ märkis Hallik.