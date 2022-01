Üle 60-aastastest elanikest on Eestis vähemalt ühe kaitsesüsti saanud 79,3%, täiskasvanutest 74,5% ja kogu elanikkonnast 63,9%. Kokku on Eestis tehtud COVID-19 kaitsesüst 849 726-le inimesele. Tõhustusdoosiga on kaitstud 32% kõigist täisealistest ja 49,5% vanemaealistest (60+). 5-11-aastastest lastest on Eestis tänaseks kaitsesüsti saanud 3536.