Aasta orhidee on Järvamaalgi levinud liik

Eesti orhideekaitse klubi liikme Ester Valdvee (pildil) kogemus ütleb, et aasta orhideeks valitud liik on laialt levinud ka Järvamaal ja asustab sekundaarseid biotoope nagu karjäärid. «Näiteks olen teda leidnud Roosna-Allikul tehisjärve ümber ja Mägede karjääris. Muidugi on teda ka sooservades, näiteks Kodru rabas Palgissaart ümbritsevas soos ning Rava tammiku äärses soos ja tammikus,» täpsustas ta.