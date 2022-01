Vaheajajärgne nädal maakonna koolidesse koroonakoldeid ei toonud

Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Mari Annus andis teada, et eelmisel reedel edastas ministeeriumile aasta esimese koolinädala koroona kiirtestimise andmed 21 Järvamaa üldhariduskooli ja üks kutsekool. «Kõikide tehtud testide peale avastati 21 positiivset kiirtesti, millest 15 andsid üldhariduskoolide õpilased, neli kutsekooli õpilased ja kaks üldhariduskooli õpetajad,» täpsustas ta.

Paide Hammerbecki põhikooli direktor Vello Talviste ütles, et testimised olid koolis kaks korra nädalas. «Vaheaja järel esimesel koolipäeval andis koolis positiivse kiirtesti kaks õpilast. Nädala sees avastas üks lapsevanem ise kodus last testides positiivse tulemuse. Kõik kolm said haigestumisest kinnituse ka PCR-testidega,» selgitas ta.