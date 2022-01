Lähipäevil vahelduvad vähesed pluss- ja miinuskraadid

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund või lörtsi ja on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, saartel ja rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on mandril vahemikus 0 kuni -6 kraadi, saartel ja läänerannikul 0 kuni +2 kraadi, pärast keskööd temperatuur tõuseb. Päeval on peamiselt pilves ilm. Kohati võib veidi vihma ja lörtsi sadada. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 18 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis vahemikku +3 kuni +5 kraadi, ida pool 0 kuni +2 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, hommikul Kagu-Eestis ka lund. Puhub edela- ja lõunatuul tuul 5-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s, hommikul pöördub saartel loodesse. Õhutemperatuur on öö hakul vahemikus +1 kuni +4 kraadi, hommikuks langeb kuni -1 kraadini. Teed muutuvad libedaks! Päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja lund, tuiskab, tihedam on sadu hommikul ja uuesti õhtul. Tuul pöördub edelast järk-järgult läände ja loodesse ning tugevneb 8-14, puhanguti 20, õhtul saartel ja looderannikul kuni 25 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +1 kraadi, õhtuks langeb kõikjal alla 0 kraadi. Libeduseoht on suur!