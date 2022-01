Kuidas tööõnnetuse korral toimida ja kellelt nõuda kahju?

Kahjude ja kulude hüvitamine

Töötaja jaoks on kahtlemata oluline küsimus ka tööõnnetusest tingitud kahjude ja kulude hüvitamisega seonduv. Üldjuhul, kui tööandja on rikkunud oma töötervishoiu ja -ohutuse alaseid kohustusi, on töötajal tööõnnetuse toimumise korral tööandjalt õigus nõuda nii tervisekahjustuse tõttu tekkinud kulusid kui ka mittevaralist kahju. Tavapäraselt seisneb varaline kahju ravikuludes ning töötaja sissetulekute vähenemises, mille puhul töötaja saab nõuda hüvitist selle sissetuleku ulatuses, mida ta oleks saanud, kui tervisekahju ei oleks tekkinud. Varaliseks kahjuks võib olla ka töövigastusest tingitud lisakulutuste, näiteks proteeside, abivahendite ja retseptiravimite kulu. Mittevaraline kahju on mõeldud kompenseerima õnnetusest tingitud valu, kannatusi ja elukvaliteedi langust. Viimastel aastatel on üheks suuremaks mittevaralise kahju hüvitiseks kohus tööõnnetuste puhul määranud 9 000 eurot. Selle kaasuse puhul oli tegemist õnnetusega, kus töötajal tuvastati töövigastusest tulenev püsiv töövõime kaotus ja keskmisele puudele vastav liikumis- ja kopsufunktsiooni kõrvalekalle. Kergemate kehavigastuste puhul on tavaliselt mittevaralise kahjuhüvitise suurus jäänud 1 000 kuni 2 000 euro vahemikku.

Töötaja surma korral võib tööandjalt lisaks nõuda ka matusekulude hüvitamist mõistlikus ulatuses ning juhul, kui surma saanud töötaja oli surma ajal seadusest tulenev kohustus teist isikut ülal pidada, peab tööandja maksma sellele isikule mõistliku rahalise hüvitise, mis vastaks ülalpidamise suurusele, mida surmasaanu oleks oma eeldatava eluea kestel andnud.

Kahju hüvitamise nõude puhul on oluline tähele panna, et kohtuvaidluse korral võtab kohus hüvitise määramisel arvesse ka kahjustatud isiku enda osa kahju tekkimisel. Seega, kui tööõnnetus tekkis kasvõi osaliselt töötajast endast tulenevatel asjaoludel või ohu tagajärjel (näiteks ei kasutanud töötaja ettenähtud isikukaitsevahendeid), vähendab kohus kahjuhüvitist ulatuses, milles need asjaolud või oht soodustasid kahju tekkimist.

Tööandja juhatuse liikme vastutus

Kui tööandja on tööõnnetuse tõttu tasunud töötajale hüvitise ning kandnud seeläbi kahju mõne juhatuse liikmele laieneva kohustuse rikkumise tagajärjel, milleks on ka töötervishoiu ja -ohutuse nõuete täitmise tagamine, võib äriühingul tasutud kahjuhüvitise ulatuses tekkida tagasinõudeõigus äriühingu juhatuse liikme vastu. Juhatuse liikmel on äriühingu ees nimelt hoolsuskohustus, mis tähendab, et juhatuse liige on kohustatud tegutsema heas usus, kooskõlas seadusega, äriühingu huvides ning vältima äriühingule kahju tekkimist. Vastutusest vabanemiseks peab juhatuse liige tõendama, et ta on töötervishoiu ja -ohutuse nõuete täitmise tagamisel tegutsenud korraliku ettevõtja hoolsusega.

Karistusõiguslik vastutus