If Kindlustuse varakahjude grupijuhi Lauri Nõu sõnul näitab senine kogemus, et sellistest õnnetustest antakse teada veel mitu päeva pärast tormi.

„Tavaliselt saame neid teateid ka paar päeva hiljem, seega on põhjust uskuda, et kahjuteateid tuleb lähipäevadel juurde. Keskmiselt tähendavad tormikahjud ühe juhtumi kohta vähemalt mõnda tuhandet eurot, mida läheb vaja selleks, et katus taas korda teha. Kui aga katus saab tõsisemaid kahjustusi ja samal ajal tuiskab, nagu mitmel pool Eestis eile juhtus, tähendab see, et majja võib sattuda ka lund, mis toob kaasa veekahjustusi. Siis võime juba rääkida kahjudest, mis ulatuvad kümnete tuhandete eurodeni. Eks lähipäevad annavad selles suhtes selgust,“ selgitas Nõu.