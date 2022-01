Valla haldusspetsialistiks tuli kunagine turvaboss

Villu asus tööle pangas, esmalt Tallinna Pangas. Muide – Tallinna Panga filiaal oli siis ka Mäo ristis. Pärast ühinemist sai tööandjaks AS Eesti Ühispank, hiljem SEB. Panganduses töötas Villu 1996. aastast kuni 2021. aasta jaanuari lõpuni. Turvamees Vabaduse puiesteel – seegi laul jääb Villu tööaja sisse, aga Villu polnud pelgalt turvamees, vaid panga turvaosakonna juhataja. „Selle aja sisse mahub ka kaks tõsist röövimislainet," tunnistab ta. Näiteks rööviti Pae tänava, Kopli ja Nõmme kontoreid. Ta lisab, et tööd oli palju ja selgitab, et maskiga või maskita, püssiga või püssi taolise esemega – röövimine on avalik, panga lahtioleku ajal tuleb keegi ja nõuab raha. Kui öösel sisse murtakse, on see vargus. Toona varastati kontoritest ka arvuteid ja monitore. „Huvitav oli see, et vahel jõudis Kanal 2 sündmuskohale minust varem."