Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsleri Liina Põllu sõnul on toetuse andmise eesmärk motiveerida kohalikke omavalitsusi tegelema aktiivselt oma haridusvõrgu korrastamisega. “Riik on haridusvaldkonna arengukava järgi võtmas järjest suuremat rolli keskhariduse õppekohtade pakkumisel, luues kõigisse piirkondadesse riigigümnaasiume,” selgitas Liina Põld. “Toetus on mõeldud eelkõige neile omavalitsustele, kus on gümnaasiumid, milles õpib praegu alla 100 õpilase. Pakume toetust, et kohalikud omavalitsused saaksid oma koolivõrku analüüsida ja kavandada ümberkorraldusi.”