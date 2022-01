Järvamaal esitati eelmisel nädalal üle viiesaja energia hinnatõusu hüvitamise taotluse

Kõige aktiivsemalt on energiahinna hüvitamist taotletud Türi vallas, sealsesse vallavalitsusse jõudis esimesel nädalal 238 taotlust, neist 173 meilitsi ning 65 paberkandjal.

Türi valla inovatsiooni ja sotsiaalabi valdkonnajuht Kati Nõlvak ütles, et suurem osa taotlustest , umbes 135 on tulnud Türi linnast, kuid lõplikud numbrid selguvad alles siis, kui taotlused on menetletud.