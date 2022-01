„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine tuleb Albus juba 19. korda

„Hansenist Tammsaareni“ võistulugemine sai alguse 2004. aastal kirjaniku sünnivallas. Mitmel korral on see olnud rahvusvaheline proosavõistlus. Toimunud on kolm üleilmset suvekooli ja kaks lugemisketti. 2018. aastal olid Hansenist Tammsaareni üritused EV100 kingituseks.