Fotonäitus jutustab naismaadlejate lugu

Maria Kilk ütles, et väljapandud fotoseeria tänapäeva Eesti naismaadlejatest sündis 2020. aastal pärast kevadist isolatsiooni, kui treeningud siseruumides olid veel keelatud. "Tavaolukorras on maadlustrennid ja -võistlused nende tüdrukute elu igapäevane osa. Kevadel 2020 muutus maailm meie kõigi jaoks – võistlusi ei toimunud, spordisaalid olid suletud. Valitses ebakindlus ja teadmatus tuleviku suhtes. Heitlikus ajas tundsin, et tahan naismaadlejate olemust fotodes kinnistada ja jõuda seeläbi neid ühendavale lähemale," selgitas ta.

Naismaadlejaid pildistades sai Kilk aru, et neid ühendab peale spordi veel miski, mingi seletamatu vaimne sõltumatus, julgus, enesetunnetus ja töökus. "See sunnib jätkama ja mitte alla andma ka väljaspool spordisaali. Neis tüdrukutes leidsin lisaks tugevusele ja jõule nii õrnust kui ka vastupidavust," märkis ta.

Loomaks silda mineviku ja oleviku vahel, tõi Kilk näitusele pilte ja mälestusi üle-eelmise sajandi naismaadlejatest. "See aeg oli raskejõustiku hiilgeaeg. Teiste atleetide seas säras eredalt Maria Loorberg – naine, kelle kuulsus maadlejana kasvas sedavõrd suureks, et tema pildid ei ehtinud mitte ainult tsirkuseplakateid, vaid ka postkaarte, nipsasjakesi ja suveniire," meenutas ta.

Kilk tõstis esile, et need naised loobusid tol ajal tavapärastest naistele võimaldatud töödest ja tegemistest, jätsid harjumuspärase elu, kindla palga ning vahetasid selle ebakindla maadlusartisti ameti vastu. "Kas soosis heitlik aeg tegema hulljulgeid valikuid? Vähe on säilinud materjale nende naisatleetide kohta – mõned kirjad, mälestuskillud, ajaleheväljalõiked. Seda pole just palju. Küsimusi on rohkem kui vastuseid," märkis ta.