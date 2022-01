Järgmist talve tehismaastikul sant suusailm enam ei mõjuta

Sel talvel on Paides suusaradu hooldav Ain Türner näinud palju vaeva, et rajapõhjad tugevaks sõita ja jäljed sisse ajada. Kohe, kui kõik on suusatamisvalmis saanud, on ilmataat naernud ja lume jälle ära sulatanud ning rajameistril on tulnud otsast alata. Kui kõik läheb plaanipäraselt, ei tohiks heitlikud lumeolud järgmisel talvel enam tehismaastiku suusaradu nii palju mõjutada.