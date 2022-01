Reformierakonna Türi valla piirkonna esimeheks valiti tuntud arst

Koosolekul otsustati, et piirkonnal on viieliikmeline juhatus, sh esimees. Lisaks piirkonna juhi Maarja Brausele osutusid Türi valla piirkonna juhatusse valituks Kaja Sepp, Andrus Eensoo, Andres Tšumakov ja Ahto Karu.

Türi valla piirkonnajuhi sõnul on Reformierakond Türi valla juhtimisel arvestatav jõud. "Meie meeskond seisab endiselt selle eest, et Türi valla juhtimine oleks avatud ja asjatundlik. Me ei ole koalitsioonis kaalukeeleks, kuid omame siiski positsiooni, mille kaudu teostada oma eesmärke ja luua paremat Türi valda. Meie jaoks on oluline suhelda vallakodanikega ja viia sõnumid otsustajate lauale.