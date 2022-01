Lisaks said politseinikud teateid ka vandaalitsemiste kohta sama maja juures ja selle lähedusest Reopalu kalmistu kandist: lõhuti prügikonteinereid ja aiamaadel kasvuhooneid. Õun lisas, et samuti said nad teateid, et samas piirkonnas on sõidukite ja majade suunas visatud nii kive kui ka tooreid mune.