Küsimusele, mida ta Paides teeb, vastab Teevet, et kõik sai alguse sellest, kui lavaka teise aasta lõpus tuli nagu välk selgest taevast pakkumine Paide linnalt, et Paidesse on tarvis teatrit. „Arvasin toona, et Paide on selgelt liiga väike ning proovisin ka Paide linnapeale selgeks teha, et sinna ei ole teatrit vaja. Ise olin Paides käinud vaid poolteist korda ja minu kokkupuude Kesk-Eestiga oli olematu. Aga linnapea jäi endale kindlaks ja selles kindluses oli midagi nii ilusat. Sellest pakkumisest ära öelda või võimalus kasutamata jätta oli keeruline. Pakuti vabadust ja oodati, et teeksin midagi, mida pole varem tehtud. See on muidugi jätkuvalt hirmutav, sest meile pole rada ette trambitud, vaid minnes kogu aeg ise loome seda rada. Kohanemine Paides on kiiresti läinud. Kui tulime, siis oli küsimus, et missugust teatrit on võimalik teha. Kaks aastat otsisime vastust ja vastus on, et ükskõik millist. Kõike on võimalik teha,” rääkis ta nelja aasta eest tehtud valikutest.