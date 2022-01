Koeru noored arutlevad Maailmakohvikus ühiskondlikel teemadel

Koeru keskkooli huvijuht Kirsika Ilmjärve selgitas, et Maailmakohvik on osa Koeru noorte Erasmus + osalusprojektist "Noored ja avalik ruum".

"Projekti soovitud tulemuseks on see, et Koeru noored on saanud kogemuse rääkida kaasa kohalikul tasandil avaliku ruumi kontekstis. Nad on pakkunud ideid avaliku ruumi aktiivsemaks ja sisukamaks muutmise osas, kohtunud otsustajatega, teinud koostööd eakaaslastega, loonud ise muutusi jne. Tegevuste tulemusel on muutunud praegune hetkeolukord avalikus ruumis," ütles Ilmjärv.