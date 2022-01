Ostu-müügitehingute koguväärtus oli 2021. aasta IV kvartalis 1,64 miljardit eurot, mis on läbi aegade rekord. Ostu-müügitehingute koguväärtus on ületanud 1 miljardi piiri viimased viis kvartalit. 2021. aasta IV kvartali tehinguaktiivsuse näitaja oli läbi aegade neljas tulemus Eesti kinnisvaraturul. Aasta viimasel kolmel kuul ületas tehingute arv kuiselt stabiilselt 5000 tehingu piiri. Aastases võrdluses on hoonestamata maade tehingute koguväärtus langenud 4 protsenti, samal ajal kui hoonestatud maade tehingute koguväärtus on kasvanud 68 protsenti ning korteriomandite puhul 32 protsenti. Võrreldes tulemusi eelnenud kvartaliga on kasvanud kõikide turusegmentide käive: hoonestamata maade puhul 7 protsenti, hoonestatud maade puhul 26 protsenti ning korteriomandite puhul 35 protsenti.