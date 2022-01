Eesti pakiturg püstitas kõigi aegade rekordi

Omniva turuosa moodustas pakiautomaatide pakkide mahust 47%. „Siin tasub välja tuua, et kui Omniva turuosa oli veel 2020. aasta lõpus 52%, siis möödunud aasta detsembris langes see 41% juurde. Languse põhjustas rahvusvahelise mahu konsolideerimine – see tähendab, et peamiselt AliExpressi kaudu hakati soodsama tarnekulu tõttu ühe tellija pakke üheks saadetiseks kokku panema. Seega on tellimuste arv jätkuvalt kõrge ja aasta keskmisena hoidis Omniva 47% suurust turuosa. Samuti on Omniva Eesti-sisene pakimaht kasvanud isegi 40%, kuid Aasiast tulenev pakkide konsolideerimine sööb Eesti-sisese kasvu ära ning on kokkuvõttes kahandanud ka Omniva turuosa jõudsalt laienevate konkurentide kasuks,“ kommenteeris Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät.

Smartposti turuosa oli möödunud aastal 30% ja DPD turuosa 23%. DPD näitas samas eelmisel aastal kõige suuremat kasvu, turuosa kerkis aasta lõpus isegi 26-27% juurde. Samuti lisas DPD eelmisel aastal kõige rohkem pakiautomaate.

„Edu ja turuosa peitub just pakiautomaatide võrgustikus, ligipääsetavuses ja heas kliendikogemuses. Hind ei olegi siin esmatähtis. Sel aastal prognoosime 2021. aastaga sarnast pakimahtu ja tõenäoliselt võrdsustuvad kolme tegija turuosad veelgi,“ märkis Väät.

Eesti E-kaubanduse Liidu hinnangul tegutseb siin suurusjärgus 6000 e-poodi, seejuures on viimase paari aastaga lisandunud lausa tuhandeid. „Neist paljud ei osutunud elujõuliseks ja suured tegijad on ikka samad, kes olid ka enne pandeemiat,“ ütles Väät. „E-kaubanduse buum on Eesti turule aga juurde toonud tõeliselt rahvusvahelisi tegijaid nagu näiteks Boozt, Zalando, About You. Eesti e-poodidel on jätkuvalt võimalik oma konkurentsieeliseid rahvusvaheliste tegijate ees rohkem ära kasutada, mis puudutab näiteks kiiret komplekteerimist ja tarnet, eestikeelset vahetut ja operatiivset kliendisuhtlust ning kaupa, mida saaks juba samal päeval postitada.“

Maksekeskuse statistika põhjal on eeldada, et e-kaubandus kasvab edaspidi 20-30% aastas ja veidi laugemalt kui seni. Maksekeskuse andmetel olid eelmisel aastal kõik kuud tehingumahtudelt suuremad kui aasta varem, mis viitab, et pandeemia on toonud püsivad muutused tarbijate käitumises.