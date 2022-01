Laululembeseim järvalane elas Peetri kihelkonnas

«Kiikujad». Theodor Gehlhaar, 1840 Vanimad kirjapanekud Peetri kihelkonnast on Friedrich Reinhold Kreutzwaldilt, kes kogus 1828. aastal üliõpilasena 28 regilaulu Viisu külast. Ottilie Kõiva on koondanud need eraldi väljaandesse «Aeg ärgata», mis ilmus 2014. aastal. Kreutzwaldil oli õnn kuulda veel elavat regilaulu selle ehtsas esituskeskkonnas. Tõenäoliselt ongi need laulud üles kirjutatud neidudelt kiigeplatsil. Kiigeleminek tähendas pääsemist madalate suitsutarede hämarusest kevadsuvise looduse keskele teiste noorte sekka, kiigeplatsile kuskil kaunil mäekingul. Mindi oma parimates riietes ja ehetes. («Aeg ärgata», lk 9–19) FOTO: Järvamaa muuseum, PM 215 K 115