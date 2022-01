Politseiteadetest võime iga päev lugeda, mitu narko- ja alkoholi tarvitamise tunnustega mootorsõidukijuhti eelmisel päeval Eestis tabati. Kui alkoholijoobe tuvastamise protseduuridega on autojuhid hästi kursis, siis seda, kuidas tuvastab politseinik reidi käigus narkojoovet, ei tea naljalt keegi. Ei teata sedagi, et narkojoove võib tekkida ka teatud ravimite tarvitamisest.

Kesk-Eesti politseijaoskonna patrulltalituse juht Alar Smirnov ütles, et narkojoovet on tõepoolest mõneti keerulisem tuvastada kui alkoholijoovet, kuid üldjuhul on protseduurid siiski samad. «Põhiliselt peetakse narkootiliste ainete tarvitamise kahtlusega inimesed kinni politseireidide käigus, aga mitte ainult. Neid tuvastatakse ka igapäevase liiklusjärelevalve käigus,» lausus ta.

Kui alkoholijoove on kohe nähtav alkomeetrisse puhumise järel, siis narkojoovet ei saa Smirnovi ütlust mööda huulikusse puhudes tuvastada. «Narkojoobe tuvastamiseks hindab politseinik esmalt sõidukijuhi väliseid joobetunnuseid. Selleks on politseitöötajad saanud väljaõppe. Kui alkomeetrisse puhutakse nullnäit, kuid roolikeerajal on pulss kõrge, silmavalged punetavad või pupillid laienenud või ta käitub silmanähtavalt kummaliselt, siis on juba alust kontrollida narkojoovet,» selgitas ta.