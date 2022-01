Jõuluaja annetused kulusid elektriarvele

Melder selgitas, et Järva-Jaani kirikut ei köeta, mis tähendab kirikulistele paraku seda, et seal on talvel üsna külm, kuid pastoraat on elektriküttel. «Detsembris, jõulude paiku, tehakse annetusi rohkem kui muul ajal. Paraku läks raha, millest tavaolukorras oleks jätkunud mitmeks kuuks, kohe elektri eest tasumisele,» selgitas ta.