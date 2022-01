Aravete spordihoone saab osaliselt uue katuse

Järva valla spordikeskuse juhataja Jaak tammik selgitas, et spordihoone põhjapoolses osas ehitatakse õppeklasside kohale ühepoolne viilkatus, hetkel on seal lamekatus. Ülejäänud katus uuendamist ei vaja.

"Spordihoone põhjapoolses osas on ruumid, mida kasutavad Kaitseliidu Järva maleva noorteorganisatsioonid. Probleemiks on, et lume sulamise ajal tungib vesi õppeklassi. Katust on ka korduvalt remonditud, kuid problemist ei ole lahti saadud. Olukorda hinnanud spetsialistide hinnangul on parim lahendus ühepoolne viilkatus," rääkis Jaak Tammik.