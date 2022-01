Terve nädala vältav kirjanduspidu kutsub Vargamäele ja ümberkaudsetesse koolidesse, raamatukogudesse ja kultuurimajadesse kokku inimesi üle Eesti – need kes kirjutavad ja need kes loevad, need kes uurivad ja need kes kirjatatut toimetavad ja välja annavad.