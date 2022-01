„Möödunud aastal mõjutas riigihangete trende kestev koroonaviirus. Jätkuvalt tehti palju väljakuulutamiseta läbirääkimisteta hankemenetlusi ning ainult madalamal hinnal põhinevaid hankeid,“ ütles rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. „Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete osakaal hangetes on kõrge ning see on märk avatud konkurentsi võimalustest hanketurul.“

Raamlepingu sõlmimiseks algatati riigihankeid kokku 19 protsenti, mis on veidi rohkem, kui sellest eelneval aastal. Raamlepingute sõlmimiseks algatatud riigihangete osakaal on olnud tõusutrendis ja kasvanud kuue aastaga kaheksa protsenti.

Suurenes e-hanke vahendite kasutatavus. Dünaamilist hankesüsteemi kasutati 33 korral ja e-kataloogi 10 korral. Mõlemate kasutus kasvas aastaga kolmandiku võrra. „Dünaamilise hankesüsteemi kasutamine hoiab turu avatuna, ettevõtjad saavad jooksvalt liituda ning süsteem võimaldab hankijatel saada suuremal hulgal pakkumusi ja saavutada avaliku sektori rahaliste vahendite optimaalset kasutamist suurema konkurentsi kaudu,“ rõhutas Kristel Mesilane. „E-kataloog võimaldab saavutada säästuefekti ja on mugav tööriist eelkõige kesksetes ning ühishangetes, kus riigihanke tulemusena sõlmitud lepingute raames on palju tellijaid ja tellitavate toodete arv on suur, näiteks IT seadmed, meditsiinitarvikud või kontoritarbed.“