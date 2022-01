Haiged rebased on Virge Võsujala sõnul käitunud väga ebaadekvaatselt. "Nad vaevlesid karampides, ilastasid, närisid oma saba ja olid silmnähtavalt segased. Ühe rebase päästsid jahimehed piinadest eile ja teisega tegeldakse täna," rääkis ta.

Alust kahtlustada koerte katku on Võsujalal aga seetõttu, et hiljuti Mäos leitud haige rebase proovid osutusid positiiveks. "Mäo on ju Paidest kiviga visata ning loomad liiguvad palju," sõnas ta.