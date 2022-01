Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul on koolipsühholoogide nõuandeliin hästi vastu võetud ning kümned mured on saanud lahenduse. „Julgustan kõiki nõuandeliinile helistama,“ ütles minister Kersna. „Anonüümne telefonikõne võimaldab turvalises keskkonnas saada esmast tagasisidet ja koos spetsialistiga võimalikke lahenduskäike arutada.“

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on vähem kui pooltes Eesti koolidest olemas oma koolipsühholoog, mistõttu otsustas Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga tekitada täiendava võimaluse saada psühholoogilist abi ja nõu. „Haridustöötajad, õpilased ja nende vanemad on kogu koroonaviirusest tingitud kriisi vältel pidanud toime tulema pingeliste olukordadega ning nõuandeliin pakub võimalust oma muresid jagada ja neid lahendada,“ kinnitas minister Kersna. „Nõuandeliini psühholoogid on aidanud leida helistajate muredele lahendusi ning vajadusel pakkunud ka järelnõustamise võimalust.“

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu toetab nõuandeliini tööd. "Meil on hea meel, et saame rohkem toeks olla haridusasutustega seotud abivajajatele, nii lastele kui ka täiskasvanutele,“ ütles Maikalu. „Helistama on oodatud lasteaedade, koolide, huvikoolide ja teiste laste ja noortega töötavate asutustega seotud inimesed. Nõuandeliin on avatud ka õpilastele ja nende vanematele. Nõuandeliinile vastavad psühholoogid aitavad keerulistes olukordades tasakaalu hoida ja sobivaid lahendusi leida."