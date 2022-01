Suusatajad tegid Mammastes edukad stardid

„Täname Mammaste Tervisespordikeskust ja spordiklubi Serviti väga hea korralduse eest. Ehkki Mammaste võistlusrada oli noortele üsna raske, on hea meel tõdeda, et meil on nii palju kvaliteetsete suusaradade ja pühendunud spordientusiastidega keskuseid. Samuti on taas heameel tõdeda, et meil on nii palju noori suusatajaid - kokku oli laupäevase sprindi stardinimekirjas ligi 140 noort poissi ja tüdrukut ning pühapäevasel klassikadistantsil ligi 100 noort suusatajat“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.